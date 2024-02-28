«Варшава» стала обладателем мужского Кубка вызова — 2023/2024

Вчера, 27 февраля, состоялся финальный матч мужского Кубка вызова — 2023/2024. В решающей встрече «Варшава» обыграла итальянскую «Монцу» и завоевала третий по престижности кубок европейского клубного турнира.

Матч закончился со счётом 3:1 (27:25, 25:16, 17:25, 25:22). Напомним, первая игра между командами состоялась в Польше. Противостояние завершилось с аналогичным счётом 3:1 (25:18, 21:25, 25:18, 25:19) в пользу хозяев. Доигровщик Кевин Тилле набрал 13 очков и показал 61% в атаке.

Таким образом, по сумме двух встреч «Варшава» одолела итальянскую команду и завоевала трофей. Из польских команд Кубок вызова последней брала «Ченстохова» в 2012 году. Итальянские клубы после этого побеждали четыре раза – «Пьяченца» (2013), «Верона» (2016), «Равенна» (2018) и «Милан» (2021).