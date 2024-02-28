Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболисты «Динамо-ЛО» всухую обыграли «Шахтёр» из Солигорска и прервали серию поражений

Волейболисты «Динамо-ЛО» всухую обыграли «Шахтёр» из Солигорска и прервали серию поражений
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, в рамках 26-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги по волейболу, на площадке встретились «Динамо-ЛО» из Ленинградской области и солигорский «Шахтёр». Команда «Динамо» обыграла соперников в трёх партиях подряд и не оставила шансов на победу — 3:0 (25:16, 25:21, 25:19).

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 26-й тур
28 февраля 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 0
Шахтёр
Солигорск
Динамо-ЛО: Борчиков, Коленковский, Скримов, Шишкин, Барабаш, Бирюков, Пирайнен, Тюшкевич, Довгань, Фёдоров, Литвиненко, Ивович, Вишневецкий, Шенкель, Каюмов
Шахтёр: Авдоченко, Комар, Родригес, Драпчинский, Сафонов, Марченко, Козицын, Егоров, Кураш, Заборовский, Масько, Богатко

Для динамовцев эта победа стала первой за последний месяц. В прошлых пяти играх им не удалось взять верх ни над одной из команд, несмотря на то что «Динамо» уверенно держится чуть выше середины таблицы на седьмой строчке.

«Шахтёр» сейчас находится на 10-м месте. Ни одна из команд не попадает в зону четвертьфинала, но ещё сможет сыграть в квалификационном раунде после окончания предварительного этапа.

Напомним, возглавляет таблицу по-прежнему команда «Зенит-Казань». В 25 играх подопечные Алексея Вербова заработали 63 очка.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android