Волейболисты «Динамо-ЛО» всухую обыграли «Шахтёр» из Солигорска и прервали серию поражений

Сегодня, 28 февраля, в рамках 26-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги по волейболу, на площадке встретились «Динамо-ЛО» из Ленинградской области и солигорский «Шахтёр». Команда «Динамо» обыграла соперников в трёх партиях подряд и не оставила шансов на победу — 3:0 (25:16, 25:21, 25:19).

Для динамовцев эта победа стала первой за последний месяц. В прошлых пяти играх им не удалось взять верх ни над одной из команд, несмотря на то что «Динамо» уверенно держится чуть выше середины таблицы на седьмой строчке.

«Шахтёр» сейчас находится на 10-м месте. Ни одна из команд не попадает в зону четвертьфинала, но ещё сможет сыграть в квалификационном раунде после окончания предварительного этапа.

Напомним, возглавляет таблицу по-прежнему команда «Зенит-Казань». В 25 играх подопечные Алексея Вербова заработали 63 очка.