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Команда «Динамо» обыграла «Урал» и закрепилась в таблице для выхода в 1/4 финала Суперлиги

Команда «Динамо» обыграла «Урал» и закрепилась в таблице для выхода в 1/4 финала Суперлиги
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Сегодня, 28 февраля, в рамках 26-го тура мужской Суперлиги по волейболу прошёл матч между «Динамо» из Москвы и уфимским «Уралом». Победу одержала московская команда, обыграв уфимцев со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:22).

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 26-й тур
28 февраля 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Урал
Уфа
Динамо М: Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Сёмышев, Соколов, Керминен
Урал: Ушков, Ковачевич, Рыбаков, Мельников, Якутин, Гуцалюк, Эбадипур, Бутько, Фролов, Феоктистов, Будюхин, Поталюк, Харитонов

Напомним, московская команда занимает четвёртое место в таблице и сможет сыграть в четвертьфинале с другой тройкой лучших, в то время как «Урал» остаётся в шаге от квалификационного раунда на 13-й строчке.

Для уфимской команды это уже седьмое поражение подряд, все эти игры прошли с командами, которые находятся выше них в турнирной таблице, и с теми, кто есть в четвёрке сильнейших команд.

Одной из самых непобедимых команд является «Зенит» из Казани. Команда потерпела поражение только три раза за этот сезон.

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