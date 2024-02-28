Команда «Динамо» обыграла «Урал» и закрепилась в таблице для выхода в 1/4 финала Суперлиги

Сегодня, 28 февраля, в рамках 26-го тура мужской Суперлиги по волейболу прошёл матч между «Динамо» из Москвы и уфимским «Уралом». Победу одержала московская команда, обыграв уфимцев со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:22).

Напомним, московская команда занимает четвёртое место в таблице и сможет сыграть в четвертьфинале с другой тройкой лучших, в то время как «Урал» остаётся в шаге от квалификационного раунда на 13-й строчке.

Для уфимской команды это уже седьмое поражение подряд, все эти игры прошли с командами, которые находятся выше них в турнирной таблице, и с теми, кто есть в четвёрке сильнейших команд.

Одной из самых непобедимых команд является «Зенит» из Казани. Команда потерпела поражение только три раза за этот сезон.