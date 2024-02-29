Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 26-го тура

Вчера, 28 февраля, завершился 26-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Волейбол. Чемпионат России, 26-й тур. Мужчины. Результаты
«Югра Самотлор» — «Нефтяник» — 3:2 (25:19, 19:25, 25:23, 22:25, 15:13).
«Локомотив» — «Кузбасс» — 3:0 (25:22, 25:23, 30:28).
«Динамо-ЛО» — «Шахтёр» — 3:0 (25:16, 25:21, 25:19).
«Нова» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:20, 25:23, 25:19).
«Белогорье» — «Факел» — 3:0 (25:23, 25:21, 25:14).
«Динамо» — «Урал» — 3:0 (25:21, 25:17, 25:22).
«Зенит-Казань» — «Енисей» — 3:0 (26:24, 25:17, 25:16).
«Зенит-СПб» — «АСК» — 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).
Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 26 туров подопечные Алексея Вербова набрали 66 очков.