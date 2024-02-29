Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 26-го тура

Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 26-го тура
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 28 февраля, завершился 26-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат России, 26-й тур. Мужчины. Результаты

«Югра Самотлор» — «Нефтяник» — 3:2 (25:19, 19:25, 25:23, 22:25, 15:13).

«Локомотив» — «Кузбасс» — 3:0 (25:22, 25:23, 30:28).

«Динамо-ЛО» — «Шахтёр» — 3:0 (25:16, 25:21, 25:19).

«Нова» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:20, 25:23, 25:19).

«Белогорье» — «Факел» — 3:0 (25:23, 25:21, 25:14).

«Динамо» — «Урал» — 3:0 (25:21, 25:17, 25:22).

«Зенит-Казань» — «Енисей» — 3:0 (26:24, 25:17, 25:16).

«Зенит-СПб» — «АСК» — 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).

Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 26 туров подопечные Алексея Вербова набрали 66 очков.

Турнирная таблица. Суперлига (м)
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android