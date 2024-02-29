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Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 22-го тура

Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 22-го тура
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Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 22-го тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд, который завершился 28 февраля.

В символическую команду вошли доигровщицы Ксения Парубец («Локомотив») и Светлана Галкина («Протон»), блокирующие Наталья Суворова («Динамо-Ак Барс») и Юлия Бровкина («Локомотив»), диагональная Елизавета Павлова («Уралочка-НТМК»), связующая Анастасия Корниенко («Уралочка-НТМК»), либеро Виктория Ганиева («Заречье-Одинцово»). MVP тура признана Ирина Королёва из «Ленинградки». Тренером символической команды назначен Константин Сиденко, возглавляющий «Заречье-Одинцово».

После 22 туров женской Суперлиги турнирную таблицу возглавляют волейболистки московского «Динамо».

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