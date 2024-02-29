Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 27-го тура

В субботу, 2 марта, стартует 27-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
2 марта, суббота:
13:00 «Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург);
17:00 «Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит-Казань» (Казань).
3 марта, воскресенье:
12:00 «Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Москва);
16:00 «Югра Самотлор» (Нижневартовск) — «Шахтёр» (Солигорск);
16:00 «Нефтяник» (Оренбург) — «Нова» (Новокуйбышевск);
16:00 «Урал» (Уфа) — «Локомотив» (Новосибирск);
16:00 «Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.);
18:00 АСК (Нижний Новгород) — «Белогорье» (Белгород).
Время в расписании матчей указано московское.
Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 25 туров подопечные Алексея Вербова набрали 63 очка.