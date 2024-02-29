Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 27-го тура

Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 27-го тура
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 2 марта, стартует 27-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

2 марта, суббота:

13:00 «Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург);

17:00 «Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит-Казань» (Казань).

3 марта, воскресенье:

12:00 «Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Москва);

16:00 «Югра Самотлор» (Нижневартовск) — «Шахтёр» (Солигорск);

16:00 «Нефтяник» (Оренбург) — «Нова» (Новокуйбышевск);

16:00 «Урал» (Уфа) — «Локомотив» (Новосибирск);

16:00 «Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.);

18:00 АСК (Нижний Новгород) — «Белогорье» (Белгород).

Время в расписании матчей указано московское.

Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 25 туров подопечные Алексея Вербова набрали 63 очка.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android