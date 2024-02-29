Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 23-го тура

Завтра, 1 марта, стартует 23-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
1 марта, пятница:
18:00 «Минчанка» (Минск) — «Динамо Москва» (Москва);
19:00 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).
2 марта, суббота:
15:00 «Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Калининград);
17:00 «Тулица» (Тульская обл.) — «Динамо Метар» (Челябинск);
17:00 «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) — «Уралочка» (Свердловская обл.);
18:00 «Атом-Курск» (Курск) — «Спарта» (Нижний Новгород).
3 марта, воскресенье:
17:00 «Динамо Краснодар» (Краснодар) — «Протон» (Саратов).
Время в расписании матчей указано московское.
Напомним, лидером предварительного этапа является московское «Динамо».