Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в 27-м туре волейбольной Суперлиги
Поделиться
Московское «Динамо» в гостях обыграло красноярский «Енисей» во встрече 27-го тура мужской волейбольной Суперлиги.
Для победы динамовцам понадобилось четыре партии. Счёт во встрече — 1:3 (22:25, 25:20, 20:25 и 22:25).
В среду, 28 февраля, в рамках 26-го тура мужской Суперлиги по волейболу прошёл матч между «Динамо» из Москвы и уфимским «Уралом». Победу одержала московская команда, обыграв уфимцев со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:22).
Ранее стало известно, что московская команда сможет сыграть в четвертьфинале с другой тройкой лучших. Прямо сейчас москвичи занимают третье место в таблице, имея в активе 60 очков. Лидером же Суперлиги является казанский «Зенит» с 67 очками на счету. Второе место занимает «Локомотив» из Новосибирска.
Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Динамо М: Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Сёмышев, Соколов, Керминен
Комментарии
- 3 марта 2024
-
14:10
- 2 марта 2024
-
21:39
- 1 марта 2024
-
23:33
-
22:00
- 29 февраля 2024
-
23:58
-
23:39
-
23:35
-
22:37
-
21:55
-
17:52
-
17:39
-
12:04
-
10:49
-
10:19
-
09:47
-
09:04
- 28 февраля 2024
-
21:25
-
21:21
-
21:08
-
20:51
-
20:24
-
19:58
-
00:59
- 27 февраля 2024
-
23:58
-
21:00
-
20:13
-
09:53
-
00:17
- 26 февраля 2024
-
23:56
-
23:36
-
22:53
-
22:43
-
21:04
-
20:37
-
20:10