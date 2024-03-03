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Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в 27-м туре волейбольной Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в 27-м туре волейбольной Суперлиги
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Московское «Динамо» в гостях обыграло красноярский «Енисей» во встрече 27-го тура мужской волейбольной Суперлиги.

Для победы динамовцам понадобилось четыре партии. Счёт во встрече — 1:3 (22:25, 25:20, 20:25 и 22:25).

В среду, 28 февраля, в рамках 26-го тура мужской Суперлиги по волейболу прошёл матч между «Динамо» из Москвы и уфимским «Уралом». Победу одержала московская команда, обыграв уфимцев со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:22).

Ранее стало известно, что московская команда сможет сыграть в четвертьфинале с другой тройкой лучших. Прямо сейчас москвичи занимают третье место в таблице, имея в активе 60 очков. Лидером же Суперлиги является казанский «Зенит» с 67 очками на счету. Второе место занимает «Локомотив» из Новосибирска.

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Динамо М: Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Сёмышев, Соколов, Керминен
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Новости. Волейбол
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