Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в 27-м туре волейбольной Суперлиги

Московское «Динамо» в гостях обыграло красноярский «Енисей» во встрече 27-го тура мужской волейбольной Суперлиги.

Для победы динамовцам понадобилось четыре партии. Счёт во встрече — 1:3 (22:25, 25:20, 20:25 и 22:25).

В среду, 28 февраля, в рамках 26-го тура мужской Суперлиги по волейболу прошёл матч между «Динамо» из Москвы и уфимским «Уралом». Победу одержала московская команда, обыграв уфимцев со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:22).

Ранее стало известно, что московская команда сможет сыграть в четвертьфинале с другой тройкой лучших. Прямо сейчас москвичи занимают третье место в таблице, имея в активе 60 очков. Лидером же Суперлиги является казанский «Зенит» с 67 очками на счету. Второе место занимает «Локомотив» из Новосибирска.