«Один из самых простых матчей в моей истории». Вербов — о победе «Зенита»

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов после победы в матче с «Газпромом-Югра» в рамках 27-го тура мужской Суперлиги оценил игру команды. Напомним, казанский клуб одержал победу со счётом 3:0 (25:15, 25:17, 25:20).

«Неплохо справились сегодня, особенно первые две партии, очень хорошее качество было. В третьей немножечко фокус внимания ушёл: может быть, устали, может быть, первые две партии хорошо давили и чувствовали, что всё получается. Но, как только это чувство приходит, сразу начинаются проблемы. Было пять доигровок, и когда мы не можем допаснуть эти доигровки – наверное, это говорит то ли о расслаблении, то ли об усталости, то ли ещё о чём-то. Но ребята всё равно молодцы, с хорошим настроением, с хорошим вниманием играли и неплохое качество сегодня показали.

Когда у нас стоят два центра с хорошей подачей – Щербинин и Романовский – они сразу добавляют этой мощи. Волков, Лабинский, Михайлов – мы понимаем и ожидаем подачи от них, но, когда центры добавляют, это один из рисунков нашей игры. Мы его в прошлой игре пробовали, в этой надо постараться, чтобы все были в кондиции к плей-офф. Состав, слава богу, позволяет тренеру не бояться использовать разные сочетания игроков. Хотя опасения были, в Сургуте сколько раз я не приезжал, легко мы отсюда никогда не уезжали. Всё время команда цепляется, борется. Сегодня, наверное, один из самых простых матчей в моей истории, так что надо быть довольным», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.