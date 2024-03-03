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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 27-го тура

Сегодня, 3 марта, завершился 27-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат России, 27-й тур. Мужчины. Результаты

«Кузбасс» — «Зенит-СПб» — 2:3 (21:25, 25:23, 25:20, 23:25, 9:15).

«Газпром-Югра» — «Зенит-Казань» — 0:3 (15:25, 17:25, 20:25).

«Енисей» — «Динамо» — 1:3 (22:25, 25:20, 20:25, 22:25).

«Югра-Самотлор» — «Шахтёр» — 0:3 (19:25, 18:25, 18:25).

«Нефтяник» — «Нова» — 2:3 (35:37, 25:19, 25:22, 21:25, 13:15).

«Урал» — «Локомотив» — 3:2 (25:21, 23:25, 25:21 21:25, 15:13).

«Факел» — «Динамо-ЛО» — 3:2 (25:16, 19:25, 25:20, 25:27, 15:12).

«АСК» — «Белогорье» — 0:3 (22:25, 20:25, 21:25).

Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 27 туров подопечные Алексея Вербова набрали 69 очков.