Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 23-го тура

Сегодня, 3 марта, завершился 23-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его итогами.

Волейбол. Чемпионат России, 23-й тур. Женщины. Результаты:

«Минчанка» — «Динамо Москва» — 0:3 (18:25, 21:25, 16:25).

«Ленинградка» — «Динамо-Ак Барс» — 3:0 (25:22, 28:26, 25:22).

«Енисей» — «Локомотив» — 0:3 (17:25, 18:25, 20:25).

«Тулица» — «Динамо-Метар» — 2:3 (25:21, 25:20, 20:25, 25:27, 14:16).

«Заречье-Одинцово» — «Уралочка» — 2:3 (26:24, 25:23, 16:25, 16:25, 9:15).

«Атом-Курск» — «Спарта» — 2:3 (16:25, 20:25, 25:23, 25:16, 13:15).

«Динамо Краснодар» — «Протон» — 0:3 (19:25, 19:25, 21:25).

Напомним, после 23-го тура таблицу чемпионата продолжает возглавлять волейбольный клуб «Динамо» (Москва).