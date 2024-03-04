Наталия Гончарова — MVP 23-го тура женской Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила символическую сборную 23-го тура женской Суперлиги.

В список лучших игроков тура вошли:

MVP – Наталия Гончарова («Динамо», Москва); либеро — Наталья Някина («Тулица»); связующая — Анастасия Корниенко («Уралочка-НТМК»); доигровщицы — Александра Мамедова («Динамо-Метар»), Светлана Гатина («Протон»); диагональная — Анастасия Гарелик («Ленинградка»); блокирующие — Таисия Коновалова («Динамо-Метар»), Юлия Бровкина («Локомотив»).

Тренером тура признан Александр Кошкин («Динамо-Метар»).

После 23 туров турнирную таблицу Суперлиги возглавляет московское «Динамо». В активе команды 61 очко. На втором месте — «Динамо-Ак Барс» (Казань) с 54 очками. Тройку сильнейших замыкает «Ленинградка» (52).

Следующий тур стартует 9 марта.