Максим Михайлов и Павел Панков — в символической сборной тура, MVP — Бабкевич

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) определила лучших игроков 27-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд.
В символическую сборную вошли:
MVP – Владислав Бабкевич («Зенит» Санкт-Петербург);
доигровщики — Савелий Поздняков («Нова»), Станислав Динейкин («Факел»);
блокирующие — Антон Андреев («Нефтяник»), Александр Гуцалюк («Урал»);
диагональный — Максим Михайлов («Зенит-Казань»);
связующий — Павел Панков («Динамо» Москва);
либеро — Валентин Голубев («Кузбасс»).
Лучшим тренером тура признан Роман Емполов («Факел»).
Лидером предварительного этапа является «Зенит-Казань». После 27 туров подопечные Алексея Вербова набрали 69 очков. Второе место занимает новосибирский «Локомотив». В его активе 62 очка. Тройку сильнейших замыкает «Белогорье» (59).