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Максим Михайлов и Павел Панков — в символической сборной тура, MVP — Бабкевич

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) определила лучших игроков 27-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд.

В символическую сборную вошли:

MVP – Владислав Бабкевич («Зенит» Санкт-Петербург);

доигровщики — Савелий Поздняков («Нова»), Станислав Динейкин («Факел»);

блокирующие — Антон Андреев («Нефтяник»), Александр Гуцалюк («Урал»);

диагональный — Максим Михайлов («Зенит-Казань»);

связующий — Павел Панков («Динамо» Москва);

либеро — Валентин Голубев («Кузбасс»).

Лучшим тренером тура признан Роман Емполов («Факел»).

Лидером предварительного этапа является «Зенит-Казань». После 27 туров подопечные Алексея Вербова набрали 69 очков. Второе место занимает новосибирский «Локомотив». В его активе 62 очка. Тройку сильнейших замыкает «Белогорье» (59).