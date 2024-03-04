«Ждали, что «Урал» проиграет». Константинов — о поражении «Локомотива»

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов после поражения в матче с уфимским «Уралом» в рамках 27-го тура мужской Суперлиги объяснил причину, по которой его команда уступила сопернику.

«Не хватило мотивации. Я особенно недоволен тем, как мы начали игру. Первая партия показала, что игра будет длинной. Мы не настроились на то, чтобы прийти и с первого очка пойти бороться. Мы ждали, что «Урал» проиграет, но они хотели эту победу больше, чем мы. Для них эта победа даёт надежду на плей-офф. Кто хотел больше, тот и выиграл», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Урал» на домашней площадке одержал победу над «Локомотивом» со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 25:21, 21:25, 15:13). Уфимский клуб занимает 13-ю позицию в турнирной таблице и находится в шаге от зоны плей-офф.