Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 28-го тура

Завтра, 6 марта, стартует 28-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Чемпионат России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. 28-й тур.
6 марта, среда:
17:00 «Факел» — «Шахтёр»
7 марта, четверг:
18:00 «Нова» — «Югра Самотлор»
19:00 «Динамо Москва» — «Газпром-Югра»
8 марта, пятница:
17:00 «Зенит-Казань» — «Нефтяник»
18:00 «Динамо-ЛО» — «АСК»
18:00 «Белогорье» — «Кузбасс»
18:00 «Зенит-СПб» — «Урал»
9 марта, суббота:
15:00 «Локомотив Новосибирск» — «Енисей»
Время в расписании матчей указано московское.
Лидером предварительного этапа Суперлиги является казанский «Зенит». После 27 туров подопечные Алексея Вербова набрали 69 очков.