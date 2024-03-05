Связующий «Локомотива» Абаев может продолжить карьеру в итальянской «Вероне»

Связующий новосибирского «Локомотива» Константин Абаев может продолжить карьеру в чемпионате Италии по волейболу, сообщает «БО Спорт».

24-летний спортсмен интересен нескольким клубам. На данный момент сообщается, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры Абаева станет «Верона». Стороны достигли договорённости о трансфере игрока. Болгарский тренер команды Радостин Стойчев лично заинтересован в российском волейболисте. Ранее в «Вероне» выступал россиянин Максим Сапожков. В составе сборной он выигрывал чемпионат Европы U-20 (2018). Был признан лучшим диагональным чемпионата мира U-21 (2019).

Напомним, до перехода в стан новосибирского «Локомотива» в 2019 году Абаев выступал за болгарскую «Монтану» и французский «Пуатье».