Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 24-го тура

В субботу, 9 марта, стартует 24-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

9 марта, суббота:

15:00 «Динамо Метар» (Челябинск) — «Динамо Краснодар» (Краснодар)

17:00 «Атом-Курск» (Курск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург)

17:30 «Динамо Москва» (Москва) — «Заречье-Одинцово» (Московская обл.)

18:00 «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Тулица» (Тульская обл.)

10 марта, воскресенье:

15:00 «Уралочка» (Свердловская обл.) — «Спарта» (Нижний Новгород)

16:00 «Протон» (Саратов) — «Енисей» (Красноярск)

19:00 «Локомотив» (Калининград) — «Минчанка» (Минск)

Время в расписании матчей указано московское.

Напомним, лидером предварительного этапа является московское «Динамо».