Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 24-го тура

В субботу, 9 марта, стартует 24-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
9 марта, суббота:
15:00 «Динамо Метар» (Челябинск) — «Динамо Краснодар» (Краснодар)
17:00 «Атом-Курск» (Курск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург)
17:30 «Динамо Москва» (Москва) — «Заречье-Одинцово» (Московская обл.)
18:00 «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Тулица» (Тульская обл.)
10 марта, воскресенье:
15:00 «Уралочка» (Свердловская обл.) — «Спарта» (Нижний Новгород)
16:00 «Протон» (Саратов) — «Енисей» (Красноярск)
19:00 «Локомотив» (Калининград) — «Минчанка» (Минск)
Время в расписании матчей указано московское.
Напомним, лидером предварительного этапа является московское «Динамо».