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Московское «Динамо» на тай-брейке обыграло «Газпром-Югру» в матче мужской Суперлиги

Московское «Динамо» на тай-брейке обыграло «Газпром-Югру» в матче мужской Суперлиги
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Сегодня, 7 марта, стартовал 28-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В Москве столичное «Динамо» принимало «Газпром-Югру» из Сургута. Игра завершилась победой хозяев в пяти сетах со счётом 3:2 (25:22, 18:25, 25:17, 21:25, 15:4).

Для московского «Динамо» это 20-я победа в текущем национальном первенстве. Набрав 62 очка, московская команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Для «Газпром-Югры» это поражение стало 18-м в текущем сезоне. Сургутский клуб занимает 12-е место в чемпионате. В другом матче дня «Нова» на домашней площадке обыграла «Югру-Самотлор» из Нижневартовска.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 28-й тур

«Нова» — «Югра-Самотлор» — 3:1 (22:25, 25:23, 25:15, 25:18).

«Динамо» — «Газпром-Югра» — 3:2 (25:22, 18:25, 25:17, 21:25, 15:4).

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 28-й тур
07 марта 2024, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Газпром-Югра
Сургут
Динамо М: Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Сёмышев, Соколов, Керминен
Газпром-Югра: Нагаец, Курбатов, Ожиганов, Шевляков, Алексеев, Слободянюк, Шахбанмирзаев, Обмочаев, Коротаев, Красиков, Родичев, Руднев, Ионов
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Новости. Волейбол
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