Московское «Динамо» на тай-брейке обыграло «Газпром-Югру» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 7 марта, стартовал 28-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В Москве столичное «Динамо» принимало «Газпром-Югру» из Сургута. Игра завершилась победой хозяев в пяти сетах со счётом 3:2 (25:22, 18:25, 25:17, 21:25, 15:4).
Для московского «Динамо» это 20-я победа в текущем национальном первенстве. Набрав 62 очка, московская команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Для «Газпром-Югры» это поражение стало 18-м в текущем сезоне. Сургутский клуб занимает 12-е место в чемпионате. В другом матче дня «Нова» на домашней площадке обыграла «Югру-Самотлор» из Нижневартовска.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 28-й тур
«Нова» — «Югра-Самотлор» — 3:1 (22:25, 25:23, 25:15, 25:18).
«Динамо» — «Газпром-Югра» — 3:2 (25:22, 18:25, 25:17, 21:25, 15:4).
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