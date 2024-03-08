В Екатеринбурге вместе с капсулой времени заложат мяч с автографами «Уралочки-НТМК»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с капсулой времени заложит мяч с подписями волейболисток «Уралочки-НТМК». Мероприятие пройдёт в Академическом районе города в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи.

««Срок закладки капсулы — 25 лет. Наверное, все те, кто будет принимать участие в закладке капсулы времени, будут принимать участие и в её извлечении. Молодёжь очень креативно подошла к формированию содержимого капсулы. Анонсирую, что я бы хотел от себя в эту капсулу поместить: у меня есть волейбольный мяч, который мне подарили наши волейболистки «Уралочки» в прошлом году, когда заняли второе место на чемпионате России по волейболу, со всеми автографами. И мне бы очень хотелось, чтобы через 25 лет этот вид спорта так же был популярен в Екатеринбурге», — приводит слова главы Екатеринбурга ТАСС.

«Уралочка-НТМК» — 14-кратный чемпион России, восьмикратный победитель Кубка европейских чемпионов, бронзовый призёр чемпионата мира среди клубных команд в 1992 году.