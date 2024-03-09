«Грязный волейбол». Александр Волков — о победе «Белогорья» над «Кузбассом»

Главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Александр Волков после победы в матче с кемеровским «Кузбассом» в рамках 28-го тура мужской Суперлиги проанализировал игру команды.

«Мы стартовали, так скажем, немножечко вяло. Входили в игру постепенно. Не знаю, с чем это связано, но будем делать выводы. Во второй партии хорошо подавали, выбили их на минус, хорошо поработали на блоке. В третьей партии получилось как обычно, когда прижатая к стенке команда начинает рисковать, начинает всё получаться, хорошо подают, и эту партию они закончили подачей. Надо лучше принимать.

Не могу сказать, что в этой игре был какой-то переломный момент. В принципе, играли нормально для сегодняшнего дня, потому что впереди плей-офф, и ребята подустали, нет особо времени тренироваться, был немного грязный волейбол, где достаточное количество невынужденных ошибок, которые в дальнейшем нужно исправлять. Плюсом отмечу, что ребята выдержали и выиграли игру. Это самое важное. Важно сохранить позиции, очки, поэтому для нас важен результат», – приводит слова Волкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Белогорье» на домашней площадке одержало победу над «Кузбассом» со счётом 3:1 (28:26, 25:14, 25:27, 25:17) и продлило беспроигрышную серию до 13 матчей.