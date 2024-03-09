«Плохая игра, ужасная». Доигровщик «Динамо-ЛО» — о поражении в матче с АСК

Доигровщик волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Денис Шенкель после поражения в матче с нижегородским АСК в рамках 28-го тура мужской Суперлиги раскритиковал игру своей команды и извинился перед болельщиками.

«По ощущениям вышли расслабленными, думая, что обыграем АСК легко и просто. Они дали бой, мы не смогли собраться… Это не наша игра, не наш день. Хочу от всей команды извиниться за плохую игру, я бы даже сказал ужасную. Дорогие болельщики, простите нас, пожалуйста. Дальше будем сильнее, будем играть лучше. Будем выигрывать, стараться выиграть все матчи из возможных. Не то чтобы мы до этого не старались, но сегодня совсем ничего не получалось», – приводит слова Шенкеля пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Динамо-ЛО» на домашней площадке уступило АСК со счётом 0:3 (23:25, 23:25, 21:25). Клуб из Ленинградской области занимает девятую строчку в турнирной таблице, нижегородская команда – 15-ю.