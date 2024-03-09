«Локомотив» переиграл «Енисей» в матче мужской Суперлиги
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Сегодня, 9 марта, состоялся матч 28-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Новосибирский «Локомотив» на своей площадке обыграл красноярский «Енисей».
Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:19) в пользу хозяев площадки.
Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Абаев, Савин, Бражнюк, Круглов, Лызик, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов, Костадинов
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
После 28 игр «Локомотив» с 65 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Енисей» с 45 очками – седьмой.
Напомним, первое место занимает казанский «Зенит», набравший за 28 матчей чемпионата 72 очка. На третьем расположился клуб «Белогорье» с 62 очками.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. Матч 28-го тура
«Локомотив» (Новосибирск) – «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:19).
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