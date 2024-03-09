«Локомотив» переиграл «Енисей» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 9 марта, состоялся матч 28-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Новосибирский «Локомотив» на своей площадке обыграл красноярский «Енисей».

Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:19) в пользу хозяев площадки.

После 28 игр «Локомотив» с 65 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Енисей» с 45 очками – седьмой.

Напомним, первое место занимает казанский «Зенит», набравший за 28 матчей чемпионата 72 очка. На третьем расположился клуб «Белогорье» с 62 очками.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. Матч 28-го тура

«Локомотив» (Новосибирск) – «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:19).