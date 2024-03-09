В Турции открыли две статуи в честь действующих волейболисток «Фенербахче»

В Турции в Международный женский день открыли сразу две статуи в честь действующих спортсменок волейбольного клуба «Фенербахче» и национальной команды Мелиссы Варгас и Эды Эрдем.

Эда Эрдем – капитан сборной Турции и легенда «Фенербахче». Центральная блокирующая выступает за этот волейбольный клуб с 2008 года. Вместе с командой Эрдем выиграла Лигу чемпионов в 2012 году, клубный чемпионат мира в 2010 году, Кубок ЕКВ в 2014-м, чемпионат Европы и Лигу наций в 2023-м, шесть раз становилась лидером турецкого чемпионата по итогам сезонов.

Мелисса Варгас дебютировала в составе женской национальной команды Турции по волейболу после двухлетнего карантина в связи со сменой спортивного гражданства. Команда впервые в истории выиграла чемпионат Европы и Лигу наций, а сама Варгас была признана MVP обоих турниров.

Напомним, за «Фенербахче» выступают россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова. Турецкий клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.