«Заречье-Одинцово» передало в Бразилию игровую майку для мемориала Морейры ди Оливейры

21 сентября 2023 года трагически ушла из жизни олимпийская чемпионка из Бразилии 43-летняя Валевска Морейра ди Оливейра. В Рио-де-Жанейро планируют установить мемориал памяти спортсменки, а далее создать музей.

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово», где бразильянка выступала с 2008 по 2011 годы и помогла команде завоевать золото чемпионата России в сезоне-2009/2010 и серебро в сезоне-2008/2009, присоединился к созданию мемориала. Была изготовлена игровая майка по макетам той, в которой Валевска выступала в «Заречье-Одинцово». Об этом пресс-служба клуба сообщила в своём телеграм-канале.

Напомним, Валевска Морейра ди Оливейра в составе сборной Бразилии завоевала золото Олимпийских игр в 2008 году в Пекине, бронзу на Играх-2000 в Сиднее, серебро чемпионата мира 2006 года.