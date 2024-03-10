Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 28-го тура

Вчера, 9 марта, завершился 28-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Волейбол. Чемпионат России, 28-й тур. Мужчины. Результаты
«Нова» — «Югра Самотлор» — 3:1 (22:25, 25:23, 25:15, 25:18).
«Динамо» — «Газпром-Югра» — 3:2 (25:22, 18:25, 25:17, 21:25, 15:4).
«Зенит-Казань» — «Нефтяник» — 3:0 (25:17, 25:16, 25:16).
«Динамо-ЛО» — «АСК» — 0:3 (23:25, 23:25, 21:25).
«Белогорье» — «Кузбасс» — 3:1 (28:26, 25:14, 25:27, 25:17).
«Зенит-СПб» — «Урал» — 3:2 (21:25, 21:25, 25:22, 25:23, 17:15).
«Локомотив» — «Енисей» — 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:19).
Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 28 туров подопечные Алексея Вербова набрали 72 очка.