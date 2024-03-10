Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 24-го тура

Сегодня, 10 марта, завершился 4-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его итогами.

Волейбол. Чемпионат России, 24-й тур. Женщины. Результаты:

«Динамо Метар» — «Динамо Краснодар» — 3:1 (25:18, 22:25, 25:23, 25:17).

«Атом-Курск» — «Ленинградка» — 0:3 (12:25, 13:25, 18:25).

«Динамо Москва» — «Заречье-Одинцово» — 3:0 (25:12, 25:19, 25:13).

«Динамо-Ак Барс» — «Тулица» — 3:0 (25:23, 25:13, 26:24).

«Уралочка» — «Спарта» — 3:0 (25:10, 25:20, 25:17).

«Протон» — «Енисей» — 3:0 (25:17, 25:16, 25:22).

«Локомотив» — «Минчанка» — 3:0 (25:13, 25:19, 25:11).

Напомним, после 24-го тура таблицу чемпионата продолжает возглавлять волейбольный клуб «Динамо» (Москва).