Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 25-го тура

В четверг, 14 марта, стартует 25-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

14 марта, четверг:

15:00 «Енисей» (Красноярск) — «Динамо Метар» (Челябинск).

19:00 «Тулица» (Тульская обл.) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

15 марта, пятница:

15:30 «Уралочка» (Свердловская обл.) — «Атом-Курск» (Курск).

18:00 «Динамо Краснодар» (Краснодар) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

19:00 «Минчанка» (Минск) — «Протон» (Саратов).

19:00 «Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо Москва» (Москва).

19:00 «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) — «Локомотив» (Калининград).

Время в расписании матчей указано московское.

Напомним, лидером предварительного этапа является московское «Динамо».