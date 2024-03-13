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«Зенит-СПб» одержал пятую победу подряд в Суперлиге, обыграв на выезде «Енисей»

«Зенит-СПб» одержал пятую победу подряд в Суперлиге, обыграв на выезде «Енисей»
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Сегодня, 13 марта, в рамках предпоследнего, 29-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги по волейболу в Красноярске встретились «Енисей» и «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург). Игра завершилась победой гостей в трёх партиях — 3:0 (25:21, 30:28, 28:26).

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 29-й тур
13 марта 2024, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кобзарь, Ананьев, Тихонов, Сафонов, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Космин, Железняков, Заступов, Сивожелез

В другом матче тура кемеровский «Кузбасс» на своей площадке переиграл «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в пяти сетах — 3:2 (25:22, 25:23, 18:25, 20:25, 15:7).

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 29-й тур
13 марта 2024, среда. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
3 : 2
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Кузбасс: Фиалковский, Томм, Костадинов, Пакшин, Яковлев, Маркин, Петкович, Голубев, Лобызенко, Ткаченко, Черейский, Каштанов, Аспарухов
Динамо-ЛО: Борчиков, Коленковский, Шишкин, Барабаш, Пирайнен, Тюшкевич, Довгань, Фёдоров, Литвиненко, Ивович, Вишневецкий, Шенкель, Каюмов, Лапин

В данный момент проходят ещё четыре матча мужской Суперлиги:

«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо» (Москва);

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Локомотив» (Новосибирск);

«Югра Самотлор» (Нижневартовск) — «Зенит-Казань» (Казань);

«Факел» (Новый Уренгой) — «АСК» (Нижний Новгород).

Лидером предварительного этапа Суперлиги является казанский «Зенит». За 28 туров подопечные Алексея Вербова набрали 72 очка.

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