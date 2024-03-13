«Зенит-СПб» одержал пятую победу подряд в Суперлиге, обыграв на выезде «Енисей»

Сегодня, 13 марта, в рамках предпоследнего, 29-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги по волейболу в Красноярске встретились «Енисей» и «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург). Игра завершилась победой гостей в трёх партиях — 3:0 (25:21, 30:28, 28:26).
В другом матче тура кемеровский «Кузбасс» на своей площадке переиграл «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в пяти сетах — 3:2 (25:22, 25:23, 18:25, 20:25, 15:7).
В данный момент проходят ещё четыре матча мужской Суперлиги:
«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо» (Москва);
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Локомотив» (Новосибирск);
«Югра Самотлор» (Нижневартовск) — «Зенит-Казань» (Казань);
«Факел» (Новый Уренгой) — «АСК» (Нижний Новгород).
Лидером предварительного этапа Суперлиги является казанский «Зенит». За 28 туров подопечные Алексея Вербова набрали 72 очка.
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