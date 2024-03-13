В мужской Суперлиге досрочно определились все участники плей-офф

После поражения «Урала» в матче с «Белогорьем» в рамках 28-го тура мужской Суперлиги стали известны все участники, которые продолжат борьбу за медали в плей-офф. Об этом сообщает «БО-Спорт».

После завершения 30-го тура напрямую в 1/4 финала отправятся команды, занимающие первые четыре позиции: «Зенит-Казань», новосибирский «Локомотив», «Белогорье» и московское «Динамо». В 1/8 финала вышли восемь клубов: петербуржский «Зенит», кемеровский «Кузбасс», красноярский «Енисей», новоуренгойский «Факел», ленинградское «Динамо-ЛО», белорусский «Шахтёр», самарская «Нова» и сургутский «Газпром-Югра».

Уфимский «Урал», оренбургский «Нефтяник», нижегородский АСК и нижневартовский «Югра-Самотлор» не прошли в следующий этап. Между ними будет проведён плей-аут, по итогам которого худшая команда покинет Суперлигу.