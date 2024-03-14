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Екатерина Гамова не смогла выделить лидера в нынешнем составе сборной России по волейболу

Екатерина Гамова не смогла выделить лидера в нынешнем составе сборной России по волейболу
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Российская волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова высказалась о составе сборной России по волейболу. Гамова затруднилась ответить, кто из нынешних игроков является лидером национальной команды, и объяснила, что это связано с отстранением от международных соревнований.

«Сейчас очень сложно судить, потому что соревнований международных практически нет в свете определённых событий. У нас происходит большая ротация игроков, появляются новые молодые игроки. Есть те, с которыми я хорошо знакома по молодёжным сборным. И конечно, это нас очень радует, когда они появляются в составе национальной команды, потому что наша работа и заключается в подготовки базы для старшей сборной», — сказала Гамова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».

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