Екатерина Гамова не смогла выделить лидера в нынешнем составе сборной России по волейболу

Российская волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова высказалась о составе сборной России по волейболу. Гамова затруднилась ответить, кто из нынешних игроков является лидером национальной команды, и объяснила, что это связано с отстранением от международных соревнований.

«Сейчас очень сложно судить, потому что соревнований международных практически нет в свете определённых событий. У нас происходит большая ротация игроков, появляются новые молодые игроки. Есть те, с которыми я хорошо знакома по молодёжным сборным. И конечно, это нас очень радует, когда они появляются в составе национальной команды, потому что наша работа и заключается в подготовки базы для старшей сборной», — сказала Гамова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».