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Женское Динамо из Москвы и Зенит-Казань — чемпионы регулярного сезона-2023/2024 Суперлиги и другие результаты волейбола

Кто чемпион регулярки в Суперлиге и как дела у Федоровцевой в Турции? Главное в волейболе
София Колодкина
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За несколько туров до окончания предварительного этапа чемпионата России лидеры известны.

«Зенит» снова первый

Регулярный чемпионат волейбольной Суперлиги на финишной прямой. Казанский «Зенит», например, досрочно закончил сезон на первом месте, на своей площадке со счётом 3:0 обыграв оренбургский «Нефтяник».

Парни Алексея Вербова выиграли 25 из 28 матчей и обеспечили себе преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф. По ходу ЧР они проиграли лишь трижды: во 2-м туре «Локомотиву» (0:3) на домашней площадке, также у себя «Белогорью» в пятом матче сезона (1:3) и в 20-м (0:3) уже в гостях. «Львы» также оформляли победу и на летних соревнованиях в плей-офф Кубка Столетия. Яркая вывеска «Классика отечественного волейбола» приобрела новые смыслы с переходом экс-блокирующего казанцев в штат белгородцев в качестве главного тренера.

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Помимо «Зенита», также «Локомотив», «Динамо» и «Белогорье» гарантировали себе прямой выход в четвертьфинал – они не сыграют стыковые матчи, в отличие от восьми команд, занимающих места с пятого по 12-е, а сыграют дополнительный раунд плей-офф из двух матчей с возможным «золотым» сетом.

Эта тройка также оформила свои победы в 27-м туре Суперлиги, но по-разному. «Локомотив» в игре с «Енисеем» и «Белогорье» с «Кузбассом» доминировали бо́льшую часть матча. Но привычные «центры» железнодорожников неожиданно уступили в этом компоненте «львам»: Дмитрий Лызик и Ильяс Куркаев вместе набрали 12 очков с игры, в то время как Георгий Заболотников – 18, обойдя по результативности даже своих доигровщиков. Но Новосибирск в принципе играл в атаке более сбалансированно. Константин Абаев одинаково загружал края: Илью Казаченкова (14 очков и 44% реализации) и Мартина Атанасова (14 очков и 53%).

Заболотникову же помогал Аль Хачдади, набравший 26 очков (21 – в атаке, два блоком и три на подаче). Пока ни одному клубу не удалось нанести поражение команде Александра Волкова во второй части регулярки. Победа в матче с Кемеровом позволила белгородцам вернуться на третью строчку в турнирной таблице, «Кузбасс» же откатился на шестое место.

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Московское «Динамо», напротив, едва ушло от поражения в матче с аутсайдерами «Газпромом-Югрой» – 3:2. Команда Константина Брянского вновь много ошибалась на подаче (28 против 17) при равной игре диагональных: Цветан Соколов и Ражабдибир Шахбанмирзаев набрали по 18 очков.

Турнирная таблица мужской Суперлиги

Пять сетов сыграли и питерцы – и тоже выиграли у «Нефтяника»: они уже в топ-5 и обгоняют кемеровчан в концовке Суперлиги за счёт количества побед (16 против 15). АСК впервые за семь матчей забрал очки, обыграв «Динамо-ЛО» (3:0), а «Факел» победил белорусский «Шахтёр» (3:2).

«Динамо» прибрало лидерство к рукам

За два тура до конца женской части регулярного чемпионата москвички ушли от ближайших преследовательниц на семь очков. И это при разнице побед, что уже гарантировало им первую строчку по окончании предварительного этапа ЧР – девушки обыграли «Заречье-Одинцово» (3:0). Самым результативным игроком стала Наталия Гончарова: на её счету 12 очков (все в атаке) при эффективности в 38%.

Разобрали женскую регулярку:
Московское «Динамо» — досрочно первое в Суперлиге. А что творится за спиной фаворита?
Московское «Динамо» — досрочно первое в Суперлиге. А что творится за спиной фаворита?

Свои матчи также выиграли под ноль команды из топ-4 чемпионата: «Ленинградка» в гостях у «Атома-Курск», «Динамо-Ак Барс» у «Тулицы» и «Локомотив» – у «Минчанки» на домашней арене. На площадке Калининграда появилась и Эбрар Каракурт, которая ещё на прошлой неделе была замечена в ночном клубе Турции. Самая результативная нападающая женского чемпионата в состоянии алкогольного опьянения забралась на сцену и устроила потасовку с местной исполнительницей, отобрав у неё микрофон. Но на игре накануне это не сказалось: она заработала 15 очков: 13 в нападении (65% реализации) и два на блоке – и помогла одолеть соперниц из Минска.

Турнирная таблица женской Суперлиги

Наши за границей

Команда Арины Федоровцевой проиграла матч регулярки «Тюрк Хава Йоллары», хотя доигровщица набрала 20 очков: 15 с игры при 47% реализации, три на блоке и два – на подаче. Россиянка – лучшая эйсвумен чемпионата: настреляла 68 первых. Феерила и Кира Ван Рик с 32 очками – набрала больше любого другого игрока на площадке. Пока «Фенербахче» идёт на первом месте, сохраняя преимущество в четыре очка после победы «Вакифбанка» над «Экзачибаши» Ирины Воронковой в гостях (3:0) в принципиальном матче за топ-3.

Российская доигровщица заколотила лишь шесть очков, одно из которых на блоке. Игру не спасла и Тияна Бошкович с 22 очками. Хотя и их соперницы не показали фантастической игры в нападении: лучшей стала Джордан Томпсон с 13 очками.

Ирина Воронкова

Ирина Воронкова

Фото: ВК «Экзачибаши»

Во Франции «Волеро Ле-Канне» – некогда топ местного чемпионата с пятёркой россиянок в старте – растерял преимущество и идёт лишь пятым с 43 очками после 22 матчей. Последний матч французская команда, куда входят Виктория Руссу, Анна Котикова, Елизавета Кочурина, Алина Попова и Виктория Буркова, обыграла «Вандёвр Нанси», а Попова набрала 17 очков (13 – с игры в 34 попытках), положила один эйс и сделала три блока.

В Азии вот уже пятый сезон Дмитрий Мусэрский проводит за «Сантори Санбёрдз» – вице-чемпиона Японии – и очень результативно.

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Они занимают второе место с 28 победами после 34 матчей, где последний проиграли «Нагое». Сам Дмитрий также вице-лидер V-лиги по результативности.

Уже в США 27-летняя российская диагональная Анна Лазарева, представляющая команду «Атланта Вайб», признана игроком недели в лиге Pro Volleyball Federation (PVF). После 10 сыгранных матчей её команда взяла семь: Анна поучаствовала в половине и принесла 96 очков (84 – с игры при 43% реализации), ещё поставила семь блоков и положила пять эйсов.

В последнем матче с «Вегасом» (3:1) она набрала 14 очков: реализовала 12 атак в 29 попытках (41% реализации), сделала один эйс и поставила блок. В Бразилии Софья Кузнецова и её бразильский клуб «Прая» идут третьими с 42 очками, отставая от лидеров на 10 очков.

Карьера доигровщицы до перехода:
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Чемпионы в снежке

В Красноярске прошли финальные турниры Кубка России сезона-2023/2024 по волейболу на снегу. У мужчин в финале сыграли две команды «Факела». Победителями стали Руслан Быканов, Александр Крамаренко, Тарас Мыськив и Максим Худяков, которые со счётом 2:1 (10:15, 15:11, 15:13) обыграли Олега Стояновского, Илью Лешукова, Фёдора Сабаева и Владислава Аксёнова.

Интервью с чемпионом «пляжки»:
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Победители получили 750 тысяч рублей, финалисты – 450 тысяч, а третья команда («Зенит» СПб) – 350 тысяч. И в мужском, и в женском турнире призовой фонд составил по 2 млн рублей.

В женском турнире волейболистки «Динамо-Татарстан» (Елизавета Луконина, Анастасия Павлова, Ксения Райзер, Екатерина Храмцова) в решающем матче со счётом 2:0 (15:13, 15:12) обыграли «Локомотив» из Калининграда (Ксения Дабижа, Валерия Кузаева, Арина Леничева, Анна Савельева). Третье место заняла команда «Заречье-1».

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