Кто чемпион регулярки в Суперлиге и как дела у Федоровцевой в Турции? Главное в волейболе

«Зенит» снова первый

Регулярный чемпионат волейбольной Суперлиги на финишной прямой. Казанский «Зенит», например, досрочно закончил сезон на первом месте, на своей площадке со счётом 3:0 обыграв оренбургский «Нефтяник».

Парни Алексея Вербова выиграли 25 из 28 матчей и обеспечили себе преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф. По ходу ЧР они проиграли лишь трижды: во 2-м туре «Локомотиву» (0:3) на домашней площадке, также у себя «Белогорью» в пятом матче сезона (1:3) и в 20-м (0:3) уже в гостях. «Львы» также оформляли победу и на летних соревнованиях в плей-офф Кубка Столетия. Яркая вывеска «Классика отечественного волейбола» приобрела новые смыслы с переходом экс-блокирующего казанцев в штат белгородцев в качестве главного тренера.

Помимо «Зенита», также «Локомотив», «Динамо» и «Белогорье» гарантировали себе прямой выход в четвертьфинал – они не сыграют стыковые матчи, в отличие от восьми команд, занимающих места с пятого по 12-е, а сыграют дополнительный раунд плей-офф из двух матчей с возможным «золотым» сетом.

Эта тройка также оформила свои победы в 27-м туре Суперлиги, но по-разному. «Локомотив» в игре с «Енисеем» и «Белогорье» с «Кузбассом» доминировали бо́льшую часть матча. Но привычные «центры» железнодорожников неожиданно уступили в этом компоненте «львам»: Дмитрий Лызик и Ильяс Куркаев вместе набрали 12 очков с игры, в то время как Георгий Заболотников – 18, обойдя по результативности даже своих доигровщиков. Но Новосибирск в принципе играл в атаке более сбалансированно. Константин Абаев одинаково загружал края: Илью Казаченкова (14 очков и 44% реализации) и Мартина Атанасова (14 очков и 53%).

Заболотникову же помогал Аль Хачдади, набравший 26 очков (21 – в атаке, два блоком и три на подаче). Пока ни одному клубу не удалось нанести поражение команде Александра Волкова во второй части регулярки. Победа в матче с Кемеровом позволила белгородцам вернуться на третью строчку в турнирной таблице, «Кузбасс» же откатился на шестое место.

Московское «Динамо», напротив, едва ушло от поражения в матче с аутсайдерами «Газпромом-Югрой» – 3:2. Команда Константина Брянского вновь много ошибалась на подаче (28 против 17) при равной игре диагональных: Цветан Соколов и Ражабдибир Шахбанмирзаев набрали по 18 очков.

Пять сетов сыграли и питерцы – и тоже выиграли у «Нефтяника»: они уже в топ-5 и обгоняют кемеровчан в концовке Суперлиги за счёт количества побед (16 против 15). АСК впервые за семь матчей забрал очки, обыграв «Динамо-ЛО» (3:0), а «Факел» победил белорусский «Шахтёр» (3:2).

«Динамо» прибрало лидерство к рукам

За два тура до конца женской части регулярного чемпионата москвички ушли от ближайших преследовательниц на семь очков. И это при разнице побед, что уже гарантировало им первую строчку по окончании предварительного этапа ЧР – девушки обыграли «Заречье-Одинцово» (3:0). Самым результативным игроком стала Наталия Гончарова: на её счету 12 очков (все в атаке) при эффективности в 38%.

Свои матчи также выиграли под ноль команды из топ-4 чемпионата: «Ленинградка» в гостях у «Атома-Курск», «Динамо-Ак Барс» у «Тулицы» и «Локомотив» – у «Минчанки» на домашней арене. На площадке Калининграда появилась и Эбрар Каракурт, которая ещё на прошлой неделе была замечена в ночном клубе Турции. Самая результативная нападающая женского чемпионата в состоянии алкогольного опьянения забралась на сцену и устроила потасовку с местной исполнительницей, отобрав у неё микрофон. Но на игре накануне это не сказалось: она заработала 15 очков: 13 в нападении (65% реализации) и два на блоке – и помогла одолеть соперниц из Минска.

Наши за границей

Команда Арины Федоровцевой проиграла матч регулярки «Тюрк Хава Йоллары», хотя доигровщица набрала 20 очков: 15 с игры при 47% реализации, три на блоке и два – на подаче. Россиянка – лучшая эйсвумен чемпионата: настреляла 68 первых. Феерила и Кира Ван Рик с 32 очками – набрала больше любого другого игрока на площадке. Пока «Фенербахче» идёт на первом месте, сохраняя преимущество в четыре очка после победы «Вакифбанка» над «Экзачибаши» Ирины Воронковой в гостях (3:0) в принципиальном матче за топ-3.

Российская доигровщица заколотила лишь шесть очков, одно из которых на блоке. Игру не спасла и Тияна Бошкович с 22 очками. Хотя и их соперницы не показали фантастической игры в нападении: лучшей стала Джордан Томпсон с 13 очками.

Ирина Воронкова Фото: ВК «Экзачибаши»

Во Франции «Волеро Ле-Канне» – некогда топ местного чемпионата с пятёркой россиянок в старте – растерял преимущество и идёт лишь пятым с 43 очками после 22 матчей. Последний матч французская команда, куда входят Виктория Руссу, Анна Котикова, Елизавета Кочурина, Алина Попова и Виктория Буркова, обыграла «Вандёвр Нанси», а Попова набрала 17 очков (13 – с игры в 34 попытках), положила один эйс и сделала три блока.

В Азии вот уже пятый сезон Дмитрий Мусэрский проводит за «Сантори Санбёрдз» – вице-чемпиона Японии – и очень результативно.

Они занимают второе место с 28 победами после 34 матчей, где последний проиграли «Нагое». Сам Дмитрий также вице-лидер V-лиги по результативности.

Уже в США 27-летняя российская диагональная Анна Лазарева, представляющая команду «Атланта Вайб», признана игроком недели в лиге Pro Volleyball Federation (PVF). После 10 сыгранных матчей её команда взяла семь: Анна поучаствовала в половине и принесла 96 очков (84 – с игры при 43% реализации), ещё поставила семь блоков и положила пять эйсов.

В последнем матче с «Вегасом» (3:1) она набрала 14 очков: реализовала 12 атак в 29 попытках (41% реализации), сделала один эйс и поставила блок. В Бразилии Софья Кузнецова и её бразильский клуб «Прая» идут третьими с 42 очками, отставая от лидеров на 10 очков.

Чемпионы в снежке

В Красноярске прошли финальные турниры Кубка России сезона-2023/2024 по волейболу на снегу. У мужчин в финале сыграли две команды «Факела». Победителями стали Руслан Быканов, Александр Крамаренко, Тарас Мыськив и Максим Худяков, которые со счётом 2:1 (10:15, 15:11, 15:13) обыграли Олега Стояновского, Илью Лешукова, Фёдора Сабаева и Владислава Аксёнова.

Победители получили 750 тысяч рублей, финалисты – 450 тысяч, а третья команда («Зенит» СПб) – 350 тысяч. И в мужском, и в женском турнире призовой фонд составил по 2 млн рублей.

В женском турнире волейболистки «Динамо-Татарстан» (Елизавета Луконина, Анастасия Павлова, Ксения Райзер, Екатерина Храмцова) в решающем матче со счётом 2:0 (15:13, 15:12) обыграли «Локомотив» из Калининграда (Ксения Дабижа, Валерия Кузаева, Арина Леничева, Анна Савельева). Третье место заняла команда «Заречье-1».