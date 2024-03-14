«И Гамуля, и Котя». Екатерина Гамова — о своих прозвищах во время карьеры

Российская волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова рассказала о прозвищах, которые носила во время спортивной карьеры.

«У меня были разные прозвища. Все называли как кому удобно. И Гам, и Гамчик, и Гамуля, и Котя, и Катечька. У каждого человека есть какое-то своё обращение ко мне. Я, например, знаю, что кто-то обратится ко мне так, и не представляю, что он назовёт меня по-другому», — сказала Гамова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».

Напомним, Екатерина Гамова является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой мира (2006, 2010) и двукратной чемпионкой Европы (1999, 2001) в составе сборной России. Волейболистка завершила спортивную карьеру в 2016 году.