Гамова: профессиональный спорт заставляет тебя взрослеть и становиться самостоятельным

Двукратная чемпионка мира, российская волейболистка Екатерина Гамова рассказала, что дети-спортсмены взрослеют раньше обычных детей. По её словам, те, кто занимается спортом профессионально, с самого раннего возраста становятся более самостоятельными.

«Безусловно, дети, которые рано попадают в профессиональный спорт, становятся более самостоятельными, потому что они большую часть времени находятся один на один с собой или с тренером, но никак не с родителями, которые могут позаботиться о них. Та забота, которая лежала на родителях, переносится на тебя. Это заставляет тебя не только взрослеть, но и становиться самостоятельным намного раньше, чем другие сверстники», — сказала Гамова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».