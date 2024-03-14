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Гамова: профессиональный спорт заставляет тебя взрослеть и становиться самостоятельным

Гамова: профессиональный спорт заставляет тебя взрослеть и становиться самостоятельным
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Двукратная чемпионка мира, российская волейболистка Екатерина Гамова рассказала, что дети-спортсмены взрослеют раньше обычных детей. По её словам, те, кто занимается спортом профессионально, с самого раннего возраста становятся более самостоятельными.

«Безусловно, дети, которые рано попадают в профессиональный спорт, становятся более самостоятельными, потому что они большую часть времени находятся один на один с собой или с тренером, но никак не с родителями, которые могут позаботиться о них. Та забота, которая лежала на родителях, переносится на тебя. Это заставляет тебя не только взрослеть, но и становиться самостоятельным намного раньше, чем другие сверстники», — сказала Гамова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».

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