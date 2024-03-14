«Зато у меня две мамы». Чемпионка мира и Европы Гамова — о жизни без отца

Российская волейболистка Екатерина Гамова рассказала о жизни без отца. По словам спортсменки, она не чувствовала себя обделённой, так как воспитывалась сразу двумя «мамами» — родной мамой и тётей, которая также стала для неё одним из самых близких людей.

«Какие-то достаточно интересные такие, странные ощущения, потому что надо понимать, что мы все взрослые люди. Моя задача была просто, как сказать, закрыть пробел в своей жизни, который у меня был.

Благодаря тем возможностям, которые у меня есть, я быстро нашла этих людей. И встречалась… Я знаю, что у меня есть сестра и брат. Я встречалась со своей сестрой пока. Отец знает, что… Он знает, кто я. Что я вышла на связь. И, возможно, когда у нас будет в следующий раз возможность встретиться, мы все встретимся.

Хотелось бы мне встретиться с моим отцом родным? Ну, наверное, да. Есть ли обида на него? Обиды нет, безусловно. Это, наверное, всё-таки обиды со стороны моей мамы, потому что это всё-таки больше их история. С моей стороны обиды нет, потому что я выросла и росла счастливым ребёнком, не обделённым совершенно любовью и вниманием. Кто-то когда-то мне сказал, что у меня нет отца, на что я ответила, что зато у меня две мамы. Собственно, так я по жизни и воспитывалась. Поэтому ощущение, что я какой-то брошенный ребёнок, у меня никогда не возникало. Нет у меня никакой обиды, ничего. Возможно, потому что я сложившийся, состоявшийся в жизни человек, самостоятельный, добившийся многого. Поэтому это есть. Есть мой отец, есть мои сестра и брат. Это тоже не их история совершенно. Поэтому с этим ничего не сделаешь. Можно только этот факт принять», — сказала Гамова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».