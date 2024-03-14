Легенда российского волейбола Гамова рассказала о буллинге в школе

Двукратная чемпионка мира, российская волейболистка Екатерина Гамова поделилась тем, как столкнулась с буллингом в школе. По словам спортсменки, со всеми проблемами ей помогла справиться мама.

«Безусловно, я рассказывала, делилась с мамой, потому что самая большая, скажем так, проблема была в том, что в такой момент я не хотела идти в школу просто. То есть это не потому, что у меня была лень или я не хотела учиться, нет, именно из-за того, что была неприятная обстановка в школе по отношению ко мне.

Как поддерживала мама? Ну, находила какие-то добрые, нежные слова. Я понимала, что моя семья всё равно со мной рядом. Говорила, что я прекрасная и что не стоит обращать внимание. То есть, ну, что может мама в этот момент сделать, да? Идти, не знаю, махать шашкой, наверное, нет. Потому что иногда это несёт, наверное, обратный какой-то эффект. И получается, наоборот, хуже. Но дома всегда поддерживали, всегда успокаивали», — сказала Гамова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».