Гамова предположила, почему женские сборные по волейболу часто тренируют мужчины

Российская волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова высказалась о том, почему женские сборные по волейболу часто тренируют мужчины.

«Почему тренер сборной волейбольной, как правило, мужчина? Я не знаю. Да, так исторически сложилось. Я не знаю почему. И часто об этом спрашивают. И если мы посмотрим, то молодёжные сборные ещё могут женщины тренировать девушек. А вот взрослые команды, ну, практически единицы женских тренеров, которые тренируют девушек. Я не знаю почему. Возможно, мужчинам как-то проще с женщинами.

Представляете, там, не знаю, в команде 12 девушек. Возглавляет их ещё одна женщина. Мне кажется, тут… Тут сложнее вообще во много крат. Поэтому, мне кажется, мужчинам, наверное, проще, может быть, как-то… Проще найти подход, заинтересовать, повести за собой. Ты не воспринимаешь это как вот эти женские какие-то игры, вот эти вот подковырки, которые бывают в обычной жизни, ты не воспринимаешь от тренера мужчины. Ты можешь просто обидеться, да, но это не будет какая-то обида такая вот женская. Ну, то есть я не знаю, почему так сложилось, но так и есть», — сказала Гамова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».