Гамова объяснила, почему не смогла завоевать золото Олимпиады в составе сборной России

Российская волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова высказалась о том, почему сборной России не удалось завоевать золото Олимпиады с ней в составе. Напомним, Гамова получила серебряные медали на Олимпиадах в Сиднее-2000 и в Афинах-2004.

«Почему не получилось взять золото Олимпийских игр? Если мы берём первые Олимпийские игры, то, не знаю, я могу сказать точно, что люди, которые стояли на площадке, отдали всё. То есть нет претензий вообще, то есть иногда говорят, вот команда плохо сыграла, да, или там вот тренер допустил ошибку. А тут вот нет, вот люди отдали всё, вот ну просто так получилось. И это бывает, потому что это спорт. Кто-то бывает сильнее, кто-то бывает слабее, у кого-то какие-то бывают обстоятельства. Здесь невозможно. Так получилось. Да, это было очень обидно, потому что вести 2:0, проиграть 3:2, и вот оно вроде бы уже в руках, и ты поверить не можешь, что вот ты стоишь на замене, тут вроде бы им помогаешь, и вроде бы вот ты уже тоже можешь стать олимпийским чемпионом, ты не веришь в это просто. Но нет, получается всё по-другому. Поэтому не знаю даже.

Сложно ли тогда было принять эту серебряную медаль? Сложно. Обидно, как я уже говорила, за девочек. Но потом были ещё одни Олимпийские игры, когда я уже играла в составе, и это тоже было обидно. И в той ситуации, потому что у нас не взяли нескольких игроков, которые должны были, по сути, участвовать. И мне казалось, что именно из-за этого мы проиграли, но, оглядываясь и по прошествии времени, я так вот смотрю назад и думаю, у меня есть два серебра Олимпиады, сейчас ещё пойди завоюй хотя бы бронзу. Вот, поэтому я сейчас уже совершенно по-другому к этому отношусь», — сказала Гамова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».