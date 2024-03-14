Екатерина Гамова рассказала свой секрет психологии чемпиона

Российская волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова рассказала о работе над психологией чемпиона.

«В чём секрет моей психологии чемпиона? Это приобретённый навык. Мне, наверное, так повезло, что я просто играла всегда в таких командах, у которых стояла задача победить. То есть будь то детская команда, будь то сборная, будь то клуб.

Я всегда говорю, что я с ужасом и с каким-то сожалением смотрю на тех игроков, которые играют, например, в 12−13 командах, которые выходят на площадку, и они знают, что они вышли и они не выиграют. И вот жить в этом состоянии, это, конечно… Я даже представить не могу. Просто меня так воспитывали, мне повезло, что я играла именно в тех командах, в которых всегда стояла задача номер один — победить», — сказала Гамова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».