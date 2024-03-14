Гамова — о волейболе после завершения карьеры: это неинтересно для меня

Российская волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова призналась, что не хочет играть в волейбол после завершения карьеры.

«Я закончила в 16-м году, уже прошло практически восемь лет, я ни разу не играла в волейбол. И не хочется. Я не беру мяч в руки по собственной воле, то есть если только по работе или это надо. То есть так, чтобы взять его и поиграть, пойти и сказать, что я соскучилась, давайте я выйду, поиграю. Нет.

Муж пытался, он кидал мне мяч, я помню, мы где-то были в магазине в Германии, он так вот, смотри, говорит, мяч, кидает в меня, и мне говорит, что ты сделала? Я говорю, я сделала вот так (показывает, как увернулась. – Прим. «Чемпионата»). И мяч пролетел мимо меня.

Ну, я, видимо, уже настолько наигралась, что мне просто не хочется уже в это всё играть. А потом я понимаю, что я играла на таком достаточно высоком уровне, что выходить просто там попинать мяч, ну, это неинтересно для меня. А чтобы там выйти на какой-то уровень, мне, во-первых, не хочется и не нужно. Поэтому нет», — сказала Гамова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».