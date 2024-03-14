«Ну какой адский вид спорта». Чемпионка мира по волейболу Гамова — о любви к биатлону

Российская волейболистка Екатерина Гамова считает биатлон самым интересным и одновременно самым сложным спортом.

«Слежу ли за какими-то видами спорта на постоянной основе? Последние четыре года сложно с этим, даже с волейболом. Вот, из-за того, что ребёнок, и, конечно же, возможности такой уже нет. Но раньше мы всё время с мужем смотрели Формулу-1, MotoGP, теннис большой, лыжные гонки, биатлон, то есть такое что-то сезонное.

Биатлон вообще интересно. Ты их понимаешь, как им тяжело, господи, ты думаешь, боже, ну какой адский вид спорта. То есть они тут бегут, тут они задохнулись, и ты опять это через себя пропускаешь, потому что понимаешь, что задохнуться, встать и там стрелять или там лечь и стрелять, промахнулся, нужно какие-то… То есть это же какая-то интрига, потому что ты вот первый-первый-первый, ты прибежал на последний этап, и ты стал последним. То есть это тоже подогревает интерес, это тоже интересно», — сказала Гамова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».