«Где розовые единороги, что за ад вообще?» Волейболистка Гамова — о материнстве

Российская волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова поделилась эмоциями от материнства. По словам спортсменки, выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира проще, чем растить ребёнка, потому что в первом случае — это быстро проходящее событие, во втором — остающееся с тобой на всю жизнь.

«Что самое сложное было? Ну, то, что я сравнивала с Олимпийскими играми, с чемпионатом мира, я могу точно сказать, что, действительно, это проще, потому что ты отыграл, у тебя всё закончилось, и всё.

А тут нет. Ты стала мамой, и вот с тобой человек, и ты не можешь закончить. То есть это с тобой уже навсегда, и твоя жизнь должна подстраиваться, меняться и всё остальное прочее. Но самое сложное для меня было не спать ночами, учитывая, что в нашей семье вообще сон — это святое. Никто никого никогда не будит. Плюс режим, который у меня всегда был. Спать ночью по восемь-девять часов для меня должно быть как мантра. А здесь совершенно всё пошло не так, как я это ожидала.

То есть я всё время говорила: «Где? Где эти розовые единороги, и пони, и бабочки в животе? Что за ад вообще? Нужно рассказывать не об этом». Поэтому как-то по мере взросления я, конечно, спасалась. Но мне на самом деле грех жаловаться, потому что у меня были и помощницы, и няня, и у меня была возможность выезжать на работу и по каким-то своим делам. Но это тоже для меня было сложно, потому что вроде ты только выехала, и ты думаешь, ах, одна. Потом думаешь, как же он там, и что же я его одного оставила, да. Поэтому, это такой тяжёлый вот был момент. А сейчас, конечно же, намного проще. Но всё равно ты должен понимать, что твоя жизнь изменилась и никогда не будет прежней. И что, там, не знаю, лет до 18−20 ты будешь подчинён всему, что связано с твоим ребёнком», — сказала Гамова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».