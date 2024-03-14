Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 29-го тура

Вчера, 13 марта, завершился 29-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Волейбол. Чемпионат России, 29-й тур. Мужчины. Результаты
«Урал» — «Белогорье» — 1:3 (22:25, 25:18, 17:25, 24:26).
«Нова» — «Шахтёр» — 1:3 (19:25, 16:25, 25:20, 13:25).
«Кузбасс» — «Динамо-ЛО» — 3:2 (25:22, 25:23, 18:25, 20:25, 15:7).
«Енисей» — «Зенит-СПб» — 0:3 (21:25, 28:30, 26:28).
«Нефтяник» — «Динамо» — 0:3 (12:25, 20:25, 15:25).
«Газпром-Югра» — «Локомотив» — 0:3 (26:28, 20:25, 23:25).
«Югра Самотлор» — «Зенит-Казань» — 0:3 (13:25, 14:25, 22:25).
«Факел» — «АСК» — 3:1 (24:26, 25:17, 25:17, 25:21).
Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 29 туров подопечные Алексея Вербова набрали 75 очков.