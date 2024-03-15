Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 25-го тура

Сегодня, 15 марта, завершился 25-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат России, 25-й тур. Женщины. Результаты

«Енисей» — «Динамо-Метар» — 3:2 (21:25, 20:25, 25:19, 25:18, 15:9).

«Тулица» — «Ленинградка» — 1:3 (25:21, 19:25, 23:25, 19:25).

«Уралочка-НТМК» — «Атом-Курск» — 3:2 (22:25, 25:17, 25:19, 23:25, 15:13).

«Динамо» Краснодар — «Динамо-Ак Барс» — 0:3 (15:25, 18:25, 16:25).

«Спарта» — «Динамо» Москва — 0:3 (16:25, 17:25, 20:25).

«Заречье-Одинцово» — «Локомотив» — 0:3 (24:26, 28:30, 10:25).

«Минчанка» — «Протон» — 0:3 (16:25, 27:29, 22:25).

В данный момент лидером предварительного этапа является московское «Динамо».