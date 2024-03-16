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Волейболисты «‎Урала»‎ всухую обыграли «‎Динамо-ЛО» в 30-м туре предварительного этапа

Волейболисты «‎Урала»‎ всухую обыграли «‎Динамо-ЛО» в 30-м туре предварительного этапа
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Команда «‎Урал»‎ из Уфы обыгрывает «‎Динамо»‎ из Ленинградской области со счётом 25:21, 25:22, 27:25 в рамках 30-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги.

В третьей партии команда из Ленинградской области попыталась взять инициативу и продолжить игру до четвёртой партии, но уступила с минимальным разрывом в два очка.

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 30-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
0 : 3
Урал
Уфа
Динамо-ЛО: Борчиков, Коленковский, Шишкин, Барабаш, Бирюков, Пирайнен, Тюшкевич, Довгань, Фёдоров, Литвиненко, Ивович, Вишневецкий, Шенкель, Каюмов
Урал: Ушков, Ковачевич, Рыбаков, Мельников, Якутин, Гуцалюк, Эбадипур, Бутько, Фролов, Феоктистов, Будюхин, Моторыгин, Поталюк

Отметим, что в турнирной таблице команда из Уфы находится ниже, чем соперники, на 12-м месте. «Динамо» на восьмой строчке. Обе команды не6 попадают в четвертьфинал чемпионата сразу после предварительного этапа, но смогут сыграть в квалификационном раунде.

Напомним, игра была последней в рамках предварительного этапа. 30-й тур продлится до 17 марта, команды, занявшие с первого по четвёртое место сыграют в четвертьфинале плей-офф, а те, кто с пятой по 12-ю строчку выступят в квалификационном раунде.

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