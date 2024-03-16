Волейболисты «‎Урала»‎ всухую обыграли «‎Динамо-ЛО» в 30-м туре предварительного этапа

Команда «Урал» из Уфы обыгрывает «Динамо» из Ленинградской области со счётом 25:21, 25:22, 27:25 в рамках 30-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги.
В третьей партии команда из Ленинградской области попыталась взять инициативу и продолжить игру до четвёртой партии, но уступила с минимальным разрывом в два очка.
Отметим, что в турнирной таблице команда из Уфы находится ниже, чем соперники, на 12-м месте. «Динамо» на восьмой строчке. Обе команды не6 попадают в четвертьфинал чемпионата сразу после предварительного этапа, но смогут сыграть в квалификационном раунде.
Напомним, игра была последней в рамках предварительного этапа. 30-й тур продлится до 17 марта, команды, занявшие с первого по четвёртое место сыграют в четвертьфинале плей-офф, а те, кто с пятой по 12-ю строчку выступят в квалификационном раунде.
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