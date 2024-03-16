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Солигорский «Шахтёр» обыграл АСК в 30-м туре мужской Суперлиги

Солигорский «Шахтёр» обыграл АСК в 30-м туре мужской Суперлиги
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Белорусская команда «Шахтёр» обыграла АСК из Нижнего Новгорода со счётом 3:1 (25:21, 25:22, 24:26, 25:16). Игра прошла в рамках заключительного 30-го тура предварительного этапа чемпионата России мужской Суперлиги.

В прошлом противостоянии этого сезона, которое выпадало на 15-й тур предварительного этапа, АСК одержал победу над «Шахтёром».

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 30-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Шахтёр
Солигорск
Окончен
3 : 1
АСК
Нижний Новгород
Шахтёр: Авдоченко, Комар, Родригес, Драпчинский, Сафонов, Марченко, Козицын, Егоров, Кураш, Заборовский, Масько, Богатко
АСК: Зеленков, Антонов, Демаков, Пятыркин, Йованович, Захватенков, Валеев, Мозжухин, Хайбулов, Панасенко, Премович, Ищенко, Карпухов

Отметим, что солигорская команда в этом сезоне впервые, спустя 10 лет, сыграла в Суперлиге. Главный тренер команды Виктор Бекша заявлял, что уровень организации этих соревнований не сравнится с чемпионатом Беларуси.

Сейчас «Шахтёр» находится на восьмой строчке турнирной таблицы. АСК, в свою очередь, занимает предпоследнее, 15-е место. Нижегородская команда из 30-ти игр одержала всего пять побед.

Напомним, что 30-й тур для команд Суперлиги является завершающим на предварительном этапе.

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