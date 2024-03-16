Солигорский «Шахтёр» обыграл АСК в 30-м туре мужской Суперлиги

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Белорусская команда «Шахтёр» обыграла АСК из Нижнего Новгорода со счётом 3:1 (25:21, 25:22, 24:26, 25:16). Игра прошла в рамках заключительного 30-го тура предварительного этапа чемпионата России мужской Суперлиги.

В прошлом противостоянии этого сезона, которое выпадало на 15-й тур предварительного этапа, АСК одержал победу над «Шахтёром».

Отметим, что солигорская команда в этом сезоне впервые, спустя 10 лет, сыграла в Суперлиге. Главный тренер команды Виктор Бекша заявлял, что уровень организации этих соревнований не сравнится с чемпионатом Беларуси.

Сейчас «Шахтёр» находится на восьмой строчке турнирной таблицы. АСК, в свою очередь, занимает предпоследнее, 15-е место. Нижегородская команда из 30-ти игр одержала всего пять побед.

Напомним, что 30-й тур для команд Суперлиги является завершающим на предварительном этапе.