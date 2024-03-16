«Белогорье» всухую обыграло красноярский «Енисей» и продлило серию побед до 15 матчей

Белгородская команда «Белогорье» в заключительном матче предварительного этапа мужской Суперлиги обыграла красноярский «Енисей» со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:19).

Отметим, что для «Белогорья» это 15-я победа подряд. Они не уступили ни в одной игре, начиная с матча 16-го тура, прошедшего 12 января.

По количеству побед подряд в этом сезоне белгородская команда сравнялась с казанским «Зенитом».

«Белогорье», входящее в топ-3 в турнирной таблице, по завершении предварительного этапа сразу попадает в четвертьфинал плей-офф. Остальные участники плей-офф определятся только после квалификационного раунда, где сыграют команды, занявшие с 5-го по 12-е место турнирной таблицы. Красноярский «Енисей» будет в их числе. Сейчас они располагаются на 10-й строчке.