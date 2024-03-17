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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 30-го тура

Сегодня, 17 марта, завершился 30-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат России, 30-й тур. Мужчины. Результаты

«Югра-Самотлор» — «Динамо» — 0:3 (16:25, 17:25, 15:25).

«Динамо-ЛО» — «Урал» — 0:3 (21:25, 22:25, 25:27).

«Шахтёр» — АСК — 3:1 (25:21, 25:22, 24:26, 25:16).

«Белогорье» — «Енисей» — 3:0 (25:19, 25:22, 25:19).

«Факел» — «Кузбасс» — 0:3 (19:25, 23:25, 20:25).

«Нефтяник» — «Локомотив» — 2:3 (25:22, 20:25, 25:18, 27:29, 12:15).

«Зенит-СПб» — «Газпром-Югра» — 3:0 (34:32, 25:17, 25:23).

«Зенит-Казань» — «Нова» — 3:0 (25:14, 25:13, 25:16).

Напомним, матчами 30-го тура завершится регулярный чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.