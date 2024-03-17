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Определились все пары плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужчин

Сегодня, 17 марта, завершился 30-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Матчами этого тура завершился предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Четыре лучшие команды регулярного чемпионата напрямую вышли в четвертьфиналы. В их число вошли «Зенит-Казань», «Локомотив», «Белогорье» и московское «Динамо».

Остальные восемь команд, которые расположились с 5-го по 12-е место в турнирной таблице, сыграют дополнительный раунд плей-офф. По итогам предварительного этапа образовались следующие пары:

«Зенит-СПб» — «Газпром-Югра».

«Кузбасс» — «Нова».

«Факел» — «Динамо-ЛО».

«Шахтёр» — «Енисей».

Команды выявят победителя противостояния в матчах до двух побед с возможным «золотым сетом».