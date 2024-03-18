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Павел Панков — самый результативный на блоке в 30-м туре мужской Суперлиги

Павел Панков — самый результативный на блоке в 30-м туре мужской Суперлиги
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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назвала лучших по статистическим показателям в заключительном, 30-м туре мужской Суперлиги.

Самый результативный игрок тура — Денис Корягин («Локомотив» Новосибирск, 21 очко).

Самый результативный на подаче — Павел Панков («Динамо» Москва, 5 эйсов).

Самый результативный на блоке — Дмитрий Коленковский («Динамо-ЛО», 5 блоков).

Лучшая команда в атаке — «Зенит-Казань», 75 процентов точных атак.

Лучшая команда на блоке — Шахтёр», Солигорск, 15 удачных блокирующих действий.

Лучшая команда на подаче — «Зенит-Казань», 9 эйсов.

В четверг, 21 марта, стартует плей-офф мужской Суперлиги. В 1/8 финала пройдут встречи Зенит-СПб» — «Газпром-Югра», «Кузбасс» — «Нова», «Факел» — «Динамо-ЛО» и «Шахтёр» — «Енисей».

Четыре лучшие команды регулярного чемпионата напрямую вышли в четвертьфиналы. В их число вошли «Зенит-Казань», «Локомотив», «Белогорье» и московское «Динамо».

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