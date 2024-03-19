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Объявлена символическая сборная регулярного чемпионата мужской Суперлиги по волейболу

Объявлена символическая сборная регулярного чемпионата мужской Суперлиги по волейболу
Урош Ковачевич
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Стала известна символическая сборная регулярного чемпионата мужской Суперлиги по волейболу. В состав лучшей команды по итогам предварительного этапа попали те спортсмены, которые чаще всего оказывались в сборной за 30 туров чемпионата.

Состав выглядит следующим образом:

Павел Тетюхин (доигровщик МВК «Белогорье»), Ильяс Куркаев (блокирующий «Локомотива»), Ражабдибир Шахбанмирзаев (диагональный МВК «Газпром-Югра»), Павел Панков (связующий «Динамо»), Денис Черейский (блокирующий «Кузбасса»), Урош Ковачевич (доигровщик «Урала»), Владислав Бабкевич (доигровщик и диагональный «Зенита»), Валентин Голубев (либеро «Кузбасса») и Александр Волков (тренер «Белогорья»).

Таким образом, больше всего представителей оказалось из составов ВК «Белогорья» и «Кузбасса». Предварительный этап Суперлиги завершился в воскресенье, 17 марта.

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